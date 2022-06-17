Путин заявил, что «административная гильотина» успешно работает Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Практика «административной гильотины» работает в России эффективно, считает президент РФ Владимир Путин. Так он прокомментировал слова главного редактора RT Маргариты Симоньян, которая сказала, что телеканал за год проверили 33 раза.

«Если бы не было административной гильотины, у вас было бы не 33 проверки, а 133. Так что она работает. Тысячи устаревших правил отменены. Но действительно еще не все в этом плане сделано, поэтому нужно вообще отменять проверки, оставить только рискоориентированные. Все остальное делать дистанционно, мониторить», – сказал глава государства на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Кроме того, российский лидер призвал декриминализовать бизнес, работающий без лицензии и аккредитации по вине западных партнеров. Как отметил президент, это очень тонкий вопрос, поскольку западные партнеры ведут себя «нелигитимно».

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