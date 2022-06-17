Путин предупредил о росте проблем в российской экономике Фото: REUTERS

Проблемы в российской экономике будут нарастать, и власти страны это прекрасно понимают, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

«Санкции ввели, мягко говоря, жесткие. ЦБ поднял ставку до 20%, но сейчас она уже 9,5%, инфляция скакнула, и имеет тенденцию к снижению. Жизнеспособность российской экономики оказалась выше, чем думали «наши друзья». Мы ждем проблем, и они будут нарастать – отдаем в этом себе отчет», – сказал российский лидер.

Как отметил глава государства, в таких отраслях, как сельское хозяйство рост составляет 3,2% за четыре месяца, а в строительном комплексе за апрель вообще – 8%. Вместе с тем есть и падение, например, в автопромышленном комплексе и металлургии, добавил он.

Как писал сайт kp.ru, ранее Путин назвал четыре главные меры поддержки российской экономики.

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