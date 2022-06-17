Путин заявил, что Россия не угрожает оружием, а показывает средства своей защиты

Владимир Путин Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Россия никому не угрожает ядерным оружием, оно у страны есть, об этом все должны знать, мы будем его использовать, если потребуется защита суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы слышим риторику подобного образа. Она откуда берется? Из их собственных высказываний, то один безответственный политик что-нибудь ляпнет, то другой, причем на очень высоком уровне, на уровне МИД разглагольствует что-то по этому поводу. Но мы что, молчать будем? Мы соответствующим образом отвечаем. Как только мы ответили, нас цепляют за это и говорят: вот Россия угрожает. Ничем мы не угрожаем, но всем должно быть известно, что у нас есть, и что мы будем применять, если понадобится для защиты нашего суверенитета", - сказал Путин.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 июня 2022 года можно прочитать здесь.

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