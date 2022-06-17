Путин назвал причину госпереворота на Украине

Владимир Путин Фото: REUTERS

Западу от Украины нужны только лес, пшеница и кукуруза, заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ-2022, объясняя причину госпереворота на Украине.

“Откуда возникла проблема 2014 года и госпереворота? Президент Янукович сказал, что ему нужно подумать о принципах ассоциации с ЕС. Требования - избыточные абсолютно, они убивали все основы экономики, раскрывали таможенные ворота. Головы невозможно было поднять. Не говорил же Янукович, что не хочет. Результат? Утрачено многое. Кому нужно украинское самолетостроение, двигателестроение. Все российские вертолеты, все комплектовались украинскими моторами. Кому они нужны, кроме нас? "Боингу" нужны украинские конкуренты? Ну бред. Там кроме леса с Карпат и пшеницы ничего украинского больше не нужно. Это - тонкая вещь”, - сказал российский лидер.

Также Путин в своей сегодняшней речи отметил, что США объявили себя "посланниками Господа на Земле". Штаты провозгласили победу в холодной войне, отметил президент.

Напомним, традиционная речь Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме считается одним из четырех главных выступлений в году (есть еще послание Федеральному собранию, итоговая декабрьская пресс-конференция и прямая линия с населением). Здесь президент дает сигналы бизнесу о том, как все будет работать в обозримом будущем. Выступление Владимира Путина началось после 15:00 по московскому времени. Президент принял решение перенести выступление из-за мощных DDoS-атак на системы аккредитации ПМЭФ.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Выступление Владимира Путина на ПМЭФ 17 июня 2022 года: прямая онлайн-трансляция

Президент дает оценку мировой политике, экономике и санкциям. Прямая трансляция выступления Путина на ПМЭФ 17 июня 2022 года на сайте kp.ru (подробности)

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