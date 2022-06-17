Путин считает, что штурмовать укрепрайоны ВСУ под Донецком нецелесообразно

Владимир Путин, фото: Сергей Бобылев, ТАСС

Штурмовать укрепрайоны ВСУ под Донецком нецелесообразно, проводится работа по заходу в тыл, это требует времени, заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ-2022.

“Даже при проведении СВО мы не должны те города и населенные пункты превращать в подобие Сталинграда. Что касается бессмысленных ударов по жилым ударам Донецка, то это связано с тем, что линия разграничения стала укрепрайоном серьезным. Корпуса сформированы из жителей Донецка, Луганска. Они воюют очень хорошо. Но штурмовать эти укрепрайоны нецелесообразно, потому что это приведет к большому числу жертв. По сути, идет планомерная работа по заходу в тыл”, - сказал глава государства.

Также Путин в своей сегодняшней речи отметил, что США объявили себя "посланниками Господа на Земле". Штаты провозгласили победу в холодной войне, отметил президент.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 июня 2022 года можно прочитать здесь.

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