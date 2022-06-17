Борис Джонсон провел встречу с Зеленским в Киеве Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она состоялась в Киеве, видео визита главы британского правительства украинский лидер разместил в своем Telegram-канале.

«Наши переговоры с Борисом Джонсоном сегодня, как и всегда, были максимально искренними и предметными. Говорили о необходимости увеличения поставок тяжелого оружия и систем противовоздушной обороны, экономической помощи, санкционном давление на агрессора, гарантиях безопасности для нашего государства», – написал президент Украины.

Как отметил Зеленский, Украина готовится «к восстановлению Украины после победы», которая не вызывает сомнений.

Напомним, в начале апреля этого года премьер Великобритании встретился с Зеленским в Киеве.

Как писал сайт kp.ru, накануне встречу в Киеве с Зеленским провели президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги.