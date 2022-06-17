Меркель назвала свой уход с поста канцлера ФРГ возможной причиной эскалации конфликта на Украине Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считает, что ее уход с поста главы правительства ФРГ мог повлиять на эскалацию конфликта на Украине. Вместе с тем она признала свое бессилие к концу срока ее пребывания на посту канцлера.

«Возможно, мой уход повлиял, как и выборы во Франции, и вывод войск из Афганистана, и застой в выполнении минских соглашений. Мне не удалось создать дополнительный европейско-российский дискуссионный формат о европейском порядке безопасности наряду с нормандским форматом», – сказал политик в интервью Redaktions Netzwerk Deutschland.

Как сообщила Меркель, президент России Владимир Путин в конце ее срока уже охладел к встречам на уровне глав государств в нормандском формате. Кроме того, на не исключила свое участие как посредника в урегулировании конфликта на Украине.

Как писал сайт kp.ru, ранее Ангела Меркель рассказала, как помогла укрепиться украинскому милитаризму.