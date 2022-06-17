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Экономика17 июня 2022 19:56

Бахрейн планирует внедрить платежную систему «Мир»

Это позволит туристам из России комфортно и безопасно отдыхать в королевстве, отметил посол страны в Москве
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Бахрейн планирует внедрить платежную систему «Мир»

Бахрейн планирует внедрить платежную систему «Мир»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бахрейн планирует внедрить российскую платежную систему «Мир», сообщил посол страны в России Ахмед Абдулрахман Аль Саати на полях Петербургского международного экономического форума.

«В Бахрейне мы скоро внедрим в банковские услуги российскую платежную систему «Мир», что позволит туристам из вашей страны комфортно и безопасно отдыхать у нас», – сказал дипломат.

На встрече с послом королевства глава Башкирской республики Радий Хабиров заявил о заинтересованности региона в экономическом, культурном и туристическом сотрудничестве с Бахрейном. Он отметил, что пандемия коронавирусной инфекции помешала визиту делегации Башкирии в королевство в 2020 году, однако власти республики «твердо настроены на развитие внешнеэкономических связей» с этой страной. Посол Бахрейна в свою очередь пригласил главу региона посетить королевство.