Бахрейн планирует внедрить платежную систему «Мир» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бахрейн планирует внедрить российскую платежную систему «Мир», сообщил посол страны в России Ахмед Абдулрахман Аль Саати на полях Петербургского международного экономического форума.

«В Бахрейне мы скоро внедрим в банковские услуги российскую платежную систему «Мир», что позволит туристам из вашей страны комфортно и безопасно отдыхать у нас», – сказал дипломат.

На встрече с послом королевства глава Башкирской республики Радий Хабиров заявил о заинтересованности региона в экономическом, культурном и туристическом сотрудничестве с Бахрейном. Он отметил, что пандемия коронавирусной инфекции помешала визиту делегации Башкирии в королевство в 2020 году, однако власти республики «твердо настроены на развитие внешнеэкономических связей» с этой страной. Посол Бахрейна в свою очередь пригласил главу региона посетить королевство.