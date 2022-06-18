В Минобороны Украины сообщили о потере в боях до 50% тяжелой военной техники Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время участиях в боях потеряли до 50% своей тяжелой военной техники. Об этом 17 июня сообщил замминистра обороны страны Владимир Карпенко.

- Я говорю только о тяжелом вооружении. На сегодняшний день мы имеем примерно 30-40%, а иногда и до 50% потерь техники в результате активных боев. Таким образом мы потеряли примерно 50%, - цитирует слова представителя военного ведомства украинское издание "Лига".

Также Карпенко добавил, что поставки вооружений от Запада покрывают всего лишь до 15% потребностей Украины.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.