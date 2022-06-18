Трамп предупредил об угрозе Третьей мировой войны из-за действий США вокруг Украины Фото: REUTERS

Ситуация на Украине может привести к Третьей мировой войне из-за действий Соединенных Штатов, которые передают Незалежной вооружения на миллиарды долларов. Об этом предупредил бывший американский лидер Дональд Трамп.

- Возможно, это приведет к Третьей мировой войне из-за того, что мы делаем. Мы только что дали 40 миллиардов долларов в качестве дополнительной помощи к еще 16 миллиардам долларов ... всего (выделили) 56 миллиардов, - сказал он.

Трамп также обратил внимание на то, что американские союзники оказывают помощь Украине в гораздо меньшем размере.

- Если бы я был президентом, этого бы никогда не случилось, - заверил политик.

Ранее сообщалось, что в мае 2022 года палата представителей Конгресса одобрила законопроект о выделении дополнительной помощи Украине в объеме около 40 миллиардов долларов. Документ предполагает выделение средств на военную, экономическую и гуманитарную помощь Киеву.