Путин заявил, что отношения России с Боснией и Герцеговиной продолжат развиваться, несмотря на санкции Фото: REUTERS

Россия, учитывая текущие условия, имеет некоторые сложности в отношениях с Боснией и Герцеговиной из-за присоединения государств к санкциям. Однако российская сторона намерена продолжать и развивать отношения с данными государствами, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членом президиума БиГ от сербов Милорадом Додиком.

- В современных условиях с Боснией и Герцеговиной у нас есть определенные сложности, связанные с присоединением к санкциям, но мы знаем вашу позицию и высоко ее ценим. Несмотря ни на какие сложности, отношения продолжаются и будут развиваться, - сказал Путин.

Также глава государства отметил, что очень рад видеть Додика. По словам Путина, у них сложились "очень добрые отношения" с тех пор, когда политик возглавлял Сербскую Республику.

Напомним, в марте этого года Додик заявлял, что Босния и Герцеговина не планирует введение санкций и каких-либо ограничений против России.

Ранее президент Сербии Вучич заявил, что его страна не будет вводить антироссийские санкции. Сербия в связи с ситуацией на Украине прекращает все учения МВД и Министерства обороны с иностранными силами.