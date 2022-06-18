Американцы восхитились ответом Путина на слова Байдена об инфляции в США Фото: REUTERS

Американские пользователи соцсети Twitter оценили ответ российского лидера Владимира Путина на заявление хозяина Белого дома Джо Байдена об инфляции в Штатах.

Накануне президент США назвал рекордный рост цен в стране "путинским подорожанием". После этого, Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что подобные утверждения рассчитаны на тех, "кто читать и писать не умеет".

В сети слова российского лидера сразу получили большой отклик. Некоторые из пользователей написали, что "зовут их демократами". А человек под ником Itsameila предположил, что "это он о Джо Байдене".

До этого сообщалось, как президент Соединенных Штатов Джо Байден утверждал, что резкий рост цен в США в марте 2022 года произошел из-за России, а конкретно из-за военной спецоперации на Украине. По мнению американского лидера, именно российская спецоперация на Украине привела к росту стоимости газа и продовольствия не только в Штатах, но и во всем мире.