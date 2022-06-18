Bloomberg: Европа начала тратить зимние запасы газа из-за сокращения поставок Фото: REUTERS

Ряд европейских стран после сокращение поставок природного газа из России оказался вынужден использовать запасы, которые предназначались для потребления в зимний сезон. Об этом пишет агентство Bloomberg.

В частности, снижение поставок газа коснулось Франции, Италии, Австрии и Германии. Это связано с решением "Газпрома" приостановить работу газотурбин Siemens из-за проблем с ремонтом.

Агентство также отмечает, что по имеющимся у него данным, с начала апреля текущего года запасы газа в хранилищах этих стран сократились вдвое.

Накануне сайт kp.ru писал, что "Газпром" заявил о снижении прокачки газа через трубопровод "Северный поток" из-за проблем с оборудованием компании Siemens. Как уточнили в российском холдинге, германская компания не вернула своевременно из ремонта газоперекачивающие агрегаты.