Посол Антонов назвал поставки оружия Киеву путем к конфронтации России и США Фото: Евгения ГУСЕВА

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что накачка Украины вооружениями - путь к конфронтации между Россией и Штатами.

По его словам, в данной ситуации проявляется "близорукость американцев".

- Обуреваемые желанием нанести российской стороне стратегическое поражение здешние элиты повышают ставки в эскалации напряженности, накачивая Киев вооружениями. Неужели непонятно, что это дорога к прямой военной конфронтации между крупнейшими ядерными державами, - сказано в статье Антонова для журнала Newsweek. Текст дипломата опубликован на странице дипмиссии в соцсетях.

Ранее сообщалось, что в мае 2022 года палата представителей Конгресса одобрила законопроект о выделении дополнительной помощи Украине в объеме около 40 миллиардов долларов. Документ предполагает выделение средств на военную, экономическую и гуманитарную помощь Киеву.