Хиллари Клинтон заявила, что США вышли бы из НАТО в случае переизбрания Трампа президентом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший госсекретарь США и бывший кандидат в президенты страны Хиллари Клинтон заявила, что Штаты вышли бы из НАТО, если бы в 2022 году на пост главы государства был избран Дональд Трамп. Своим мнением она поделилась с изданием Financial Times.

- Если бы Трамп победил в 2020 году, он бы спровоцировал выход (Америки) из НАТО. У меня нет в этом сомнений, - отметила политик.

Также она добавила, что возвращение Трампа в Белый дом в 2024 году - якобы единственное, что позволило бы России одержать победу на Украине. Экс-глава американской дипломатии считает, что Трамп обязательно выставит свою кандидатуру на следующих выборах, если у него будет такая возможность.

Напомним, в 2022 году кандидат от Демократической партии Джо Байден выиграл, потому что президентские выборы в США были сфальсифицированы. Так утверждает действующий на тот момент американский лидер Дональд Трамп. Он объяснял, что используемая для подсчёта голосов компьютерная система DOMINION принадлежит к "радикально левой частной компании с плохой репутацией".