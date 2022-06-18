В США назвали Байдена худшим президентом в XXI веке

Экс-сенатор Харви назвал Байдена худшим президентом США в XXI веке Фото: REUTERS

Бывший сенатор-республиканец от штата Колорадо Тед Харви заявил, что Джо Байден оказался «худшим президентом США в XXI веке», отметив, что республиканцы в текущем году имеют все шансы одолеть президента-демократа, для этого им нужно всего лишь напоминать о череде его неудач.

Как пишет экс-сенатор в своей статье для The Washington Times, даже бывший президент США Барак Обама выглядит оглушительно успешным по сравнению с Байденом, однако таким и не был.

Харви указывает на то, что со времен экс-главы Белого дома Джимми Картера страна не возглавлялась такой потрясающе некомпетентной, неэффективной и жалкой администрацией. Нынешнее правительство он назвал комедией ошибок, в которой нет ничего смешного.

«Администрация Байдена терпит неудачу по всем показателям. При господине Байдене нет причин для оптимизма в отношении экономики, нелегальной иммиграции, преступности, общественного здравоохранения или внешней политики», - отметил он, напомнив, что сегодня инфляция в стране находится на самом высоком уровне с 1980 года.