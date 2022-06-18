В ДНР оценили размер ущерба, нанесенного Украиной за первые 1,5 года конфликта Фото: REUTERS

Ущерб, нанесенный Украиной Донецкой Народной Республики (ДНР) только за первые полтора года конфликта, до середины 2015 года, превысил 600 млрд рублей. Такое заявление сделала депутат Народного совета ДНР Елена Шишкина.

«В 2019 году мы пришли к тому, что все преступления тянут за собой ущерб. Украина наносит ущерб как государству, так и каждому гражданину», - приводит ТАСС слова народного депутата.

Шишкина сообщила, что в ДНР была создана специальная комиссия по подсчету экономического ущерба, который был нанесен со стороны Украины. «Это просто миллиарды. Последняя цифра, до которой мы досчитали, только за 2014 год и шесть месяцев 2015-го - это более 600 млрд российских рублей», - отметила она.

Как уточнила депутат Народного совета ДНР, речь идет об ущербе предприятиям, инфраструктуре и людям, а также невыплаченные пенсии и социальные пособия, от которых Украина отказалась в одностороннем порядке.