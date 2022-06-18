США и их союзники готовятся к затяжному конфликту на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон и его союзники ведут подготовку к затяжному конфликту на Украине на фоне того, как США пытается за счет увеличения военной помощи Украине не допустить успеха России, а также смягчить последствия текущего кризиса для мировой экономики и продовольственной безопасности. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Как передает издание, решение поставлять Украине все более передовые вооружения, которое может наносить удары вглубь России, отражает готовность западных стран идти на риск непреднамеренной эскалации с российской стороной. Указывается также на то, что подобная поддержка, вероятно, приободрила украинское правительство, однако, специалисты полагают, что в этом конфликте Киев может надеяться на нечто большее, чем тупиковая ситуация.

Бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер заявил, что тупиковая ситуация в конфликте ставит Соединенные Штаты перед жестким выбором: продолжать предоставлять помощь Украине и сохранять статус-кво, что, по его мнению, чревато разрушительными последствиями, или прекратить поддержку и позволить России добиться успеха.

Согласно словам неназванного чиновника в администрации президента США, еще до начала всех событий на Украине в Вашингтоне рассматривали возможность затяжного конфликта с серьезными и глобальными последствиями. Как отмечается, в американской администрации рассчитывают, что поставки вооружения Киеву, а также санкционные ограничения и дипломатическая изоляция Москвы поспособствуют разрешению кризиса посредством переговоров.