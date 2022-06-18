На всех желающих мест не хватает: как решить главную проблему внутреннего туризма в России

Суханов назвал развитие внутреннего туризма в России давно назревшей необходимостью Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В гостях Открытой студии «Комсомолки» на ПМЭФ побывал директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов, который рассказал о главной проблеме внутреннего туризма в России.

Суханов назвал развитие внутреннего туризма в России давно назревшей необходимостью. «Если мы будем обращаться к примеру тех стран, которые уже давно этим занимаются, и успешно, мы обнаружим такой дисбаланс», - отметил он.

В пример директор «Туризм.РФ» привел Францию, с которой у России сопоставимое число номеров размещения, однако размеры стран совсем разные. «Если у нас классифицировано 750 тысяч, во Франции 640 тысяч (ну, примерно одинаковые, за исключением небольшой разницы), то разница в территории значительная. Мы в 31 раз больше, чем территория всей Франции, и в два раза больше население», - заметил Суханов.

Глава корпорации указал на «огромный потенциал, огромные возможности для наращивания туристической инфраструктуры».

«Именно поэтому сегодня правительство выпустило национальный проект, в котором как раз есть федеральный проект, направленный на развитие туристической инфраструктуры. И вот корпорация как раз призвана заняться развитием новой качественной инфраструктуры, мест размещения, гостиниц, туристических комплексов», - заявил он.

Суханов рассказал, что как целевой показатель, к 2030 году должно быть построено 38 тысяч новых качественных номеров, что он назвал очень большой и амбициозной задачей. «Совокупный прирост туристического потока должен быть минимум в два раза, с 65 миллионов ежегодных поездок до 140 миллионов», - добавил директор «Туризм.РФ».