Ростуризм ведет работу для приема банковских карт "Мир" в семи новых странах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ростуризм ведет работу для приема банковских карт «Мир» в семи новых странах, а также планирует начать диалог еще с пятью странами. Такое заявление сделала глава Ростуризма Зарина Догузова, уточнив, что речь идет о популярных у туристов направления, в том числе в Латинской Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также на Ближнем Востоке

«У нас потенциально 12 новых стран может начать принимать карту "Мир". И все это популярные туристические направления. Называть конкретные страны пока не буду, но география достаточно обширная: это страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Ближнего Востока», - сказала глава ведомства на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Догузова назвала работу по популяризации банковских карт «Мир» одной из важных фокусов работы ведомства на международном треке. «В текущих непростых условиях, когда у наших туристов за рубежом больше не работают карты западных платежных систем … это не только вопрос комфорта, но и безопасности отдыха», - отметила она.

Напомним, ранее первый зампред Центробанка России Ольга Скоробогатова сообщила, что регулятор собирается уже летом текущего года договориться еще с двумя туристическими странами о приеме карт «Мир» в их финансовой инфраструктуре.