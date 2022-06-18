Немцев возмутила идея снизить температуру отопления в домах из-за нехватки газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жителей Германии возмутила законодательная инициатива о снижении минимальной температуры в домах из-за нехватки российского газа. По их мнению, это вопрос немецкой внешней политики.

Ранее глава Немецкого союза городов и общин Герд Ландсберг предложил экономить газ, указав на необходимость законодательно снизить минимально допустимую температуру в домах жителей Германии. Политика поддержал и генсек экономического совета при партии ХДС Вольфганг Штайгер, который посчитал температуру в 20-22 градусов «роскошью».

Позже глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер сообщил, что обсуждения данного вопрос с правительством страны уже идут, а вице-канцлер Германии Роберт Хабек не исключил, что властям придется пойти на такие шаги.

Читатели Die Welt раскритиковали подобные меры. Так один из читателей указал на то, что уже сегодня пенсионеры и налогоплательщики сидят с холодными батареями из-за экономии денег.

«Мы в Германии несем самое тяжелое бремя налогов и пошлин, работаем дольше всех и продолжаем жить мифом о богатой стране, а законы о вынужденной экономии уже готовятся», - заявил читатель.

Другой комментатор спросил, для чего вводили санкционные ограничения, которые таким образом «ударили по России», что холодно стало жителям Германии.

«Теперь нам положено мерзнуть по приказу государства, и никак иначе. Норма – 16 градусов ночью и 18 градусов днем! Они подумали о моих детях?», - отметил другой.

Еще один читатель заявил, что немецкие власти просто стоят перед развалинами своей внешней политики.