Сечин назвал антироссийские санкции энергетическим самоубийством ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что Европейский союз антироссийскими санкциями совершает энергетическое самоубийство, проигрывая Соединенным Штатам свою субъектность и конкурентоспособность.

«Европа в результате навязанных ей антироссийских санкций окончательно утратила субъектность и шансы стать не только политическим, но и конкурентоспособным экономическим полюсом, альтернативным США», - заявил глава «Роснефти», выступая на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Сечин указал на то, что отказываясь от российских нефти и газа, Европа превратиться в регион с самой высокой стоимостью энергии в мире, и таким образом, подорвет уровень своей конкурентоспособности.

По его словам, это «энергетическое самоубийство» будет иметь «долгосрочные последствия». «Мы уже видим снижение ее экономического потенциала, утрату конкурентоспособности и прямые потери для инвесторов», - отметил он.

Напомним, накануне ЕС согласовал шестой пакет антироссийских санкций, в который вошел и запрет на покупку, импорт или передачу сырой нефти. Отказ будет поэтапным, а окончательный запрет вступит в силу через шесть месяцев.