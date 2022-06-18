Мэр Донецка заявил об обстрелах города со стороны ВСУ Фото: Дмитрий СТЕШИН

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в субботу, 18 июня, заявил, что город находится под обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Градоначальник указал на то, что зафиксированы сильные задымления, повреждено здание Донецкого университета и здание школы в Куйбышевском районе, а также пострадал в Петровском районе пострадал мирный житель

«Петровском районе зафиксированы прилеты по территории завода "Продмаш", по адресу: улица Электровозная, 25 – прямое попадание в крышу. При обстрелах контужен мужчина... В Куйбышевском районе города повреждено здание школы №62», - написал мэр города в своем Telegram-канале.

Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сегодня, 18 июня, заявило, что город Донецк с утра подвергается сильным обстрелам со стороны ВСУ, которые применяют артиллерию калибра 155 миллиметров.