Захарова заявила, что украинские спецслужбы отправляли в Россию распространителей наркотиков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что украинские спецслужбы находили на Украине преступников, которых позже снаряжали и отправляли в Россию для распространения наркотиков.

«Украинские специальные службы находили на территории своей страны потенциальных преступников, снабжали их деньгами и оборудованием для того, чтобы те распространяли у нас в стране наркотики», - написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в своем Telegram-канале.

Захарова также заявила, что перед отправкой в Россию с распространителями наркотиков проходили беседу кураторы из Службы безопасности Украины (СБУ). По ее словам, упор делали на работу с молодежью. Как она отметила, именно по этой причине «вместо классических опиатов украинцы распространяли модную среди подростков синтетику: "соли" и "спиды"».

«Естественно, доход от нелегального сбыта поступал не несчастным украинским курьерам..., а в лапы СБУ», - заключила дипломат.