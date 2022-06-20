Премьер Франции Борн заявила об угрозах для страны из-за итогов парламентских выборов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер Франции Элизабет Борн назвала потерю правящим блоком большинства мест в нижней палате опасным для страны.

"Это неслыханно. Никогда в истории Пятой республики Национальное собрание не знало такой конфигурации. Такая ситуация несет угрозу для нашей страны на фоне вызовов, с которыми нам предстоит столкнуться как на национальном, так и на международном уровне", - передает ее слова ТАСС.

Французское правительство считает итоги выборов беспрецедентными, но будет их уважать, отметила политик.

Напомним, коалиция Эммануэля Макрона "Вместе!" не получила абсолютное большинство мест в Национальном собрании. По итогам второго тура парламентских выборов, который прошел во Франции в воскресенье 19 июня, президентской коалиции пришлось удовольствоваться лишь простым большинством мест.

После первого тура парламентских выборов во Франции коалиция действующего президента страны Эммануэля Макрона "Вместе!" после обработки 70% голосов получила 24,77% голосов, левый "Новый народный экологический и социальный союз" Жан-Люка Меланшона - 22,61%. После обработки 100% бюллетеней они набрали соответственно 25,7% и 25,6% голосов. Партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" — 21,57 процента.

Накануне лидер левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон заявил, что предварительные результаты парламентских выборов во Франции свидетельствуют о провале политики президента Эммануэля Макрона. Марин Ле Пен пообещала, что ее партия "Национальное объединение" намерена представлять жесткую, но конструктивную оппозицию.