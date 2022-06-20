РИА Новости: российские военные применили на Украине новые высокоточные ракеты "305" Фото: Александр КОЦ

Россия в рамках спецоперации на Украине применила новые высокоточные авиационные ракеты "305" для уничтожения важных военных объектов.

"Ракеты применяются с борта ударных вертолетов Ми-28НМ по важным объектам украинских войск, например по складам с боеприпасами и ГСМ", - рассказал РИА Новости информированный источник.

Неназванный источник уточнил, что "новые ракеты обеспечивают высокую точность поражения целей с отклонением от линии прицеливания не более двух метров".

Ранее стало известно, что российские военные во время выполнения боевых действий на Украине в рамках спецоперации применили взвод боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.