Биофизик Соседова заявила, что летом 2022 года в восточной стране появится новый штамм коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ведущий специалист проекта Vakcina.ru, врач-биофизик Нелли Соседова заявила, что новая мутация коронавируса может возникнуть этим летом.

"«Думаю, что этим летом произойдет мутация коронавируса, она неизбежна. В восточной стране вроде Китая, где сейчас активно циркулирует COVID-19, появится новый штамм" ,- сказала она вв интервью радио Sputnik.

По ее словам, новая мутация инфекции появится в Россию осенью и может привести к подъему заболеваемости.

Как писал сайт KP.ru, новая волна пандемии может прийти в Россию в июне, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Ранее сообщалось о том, что уровень коллективного иммунитета россиян стремительно снижается: всего за неделю он рухнул с 45,2% до 43,7%.

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