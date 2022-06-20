ТАСС: пленные боевики националистического батальона "Айдар" начали давать показания против сослуживцев Фото: REUTERS

Сдавшиеся в плен военным ЛНР боевики националистического батальона "Айдар" начали давать показания против сослуживцев, блокирующих химпредприятие "Азот" в Северодонецке.

"Сейчас для переговоров с боевиками [на "Азоте"] задействуется информация, полученная от айдаровцев, сдавшихся в плен в Метёлкине", - сказал ТАСС источник, близкий к Народной милиции ЛНР.

Ранее под Северодонецком боевики нацбатальона «Айдар», включая командный состав, добровольно сдались в плен военным Луганской Народной Республики (ЛНР). Также отмечалось, что вечером 18 июня была завершена зачистка населенного пункта Метелкино (поселок, примыкающий к городу Северодонецк). До этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об освобождении примыкающего к Северодонецку населенного пункта Метелкино. В боях за Метелкино ВСУ за последнюю неделю потеряли до 700 человек.

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