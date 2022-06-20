FP: Германия готова пренебречь помощью Украине, чтобы не унижать Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперт Института Хадсона в Вашингтоне Питер Раф заявил, что Германия выступает против "унижения" России и готова для этого пренебречь помощью Украине, написал в статье для журнала Foreign Policy э.

"Тот факт, что Берлин наводнен слухами о тайных переговорах с Россией, говорит о том, что Германия предпочла бы разочаровать Украину, нежели унизить Россию — что бы это ни значило", - написал он в своей статье для журнала Foreign Policy.

Специалист также отметил, что канцлер Германии Олаф Шольц, вероятно, разделяет позицию президента Франции Эммануэля Макрона по дипломатическому урегулированию конфликта.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.