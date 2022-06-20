CNN: американские власти обеспокоены возможностью России вмешаться в предстоящие выборы в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские власти обеспокоены возможностью вмешательства российских хакеров в предстоящие осенью выборы в США, но признают, что такой сценарий носит "гипотетический" характер, сообщает телеканал CNN.

"Пять нынешних и бывших американских чиновников, которые говорили с CNN, подчеркивали, что такое сценарий остается гипотетическим", - говорится в материале.

По их мнению, Россия может провести небольшую кибератаку в ответ на активную поддержку западными странами Украины. Эксперты считают, что хакеры могут воспользоваться уязвимостью одной из множества местных систем регистрации избирателей, нарочно сделав так, чтобы данная атака оказалось замеченной и вызвала общественный резонанс.

Как писал сайт KP.ru, уровень неодобрения президента страны Джо Байдена достиг своего пика. Кроме того, впервые с момента прошедших выборов перевес симпатий американцев сместился на сторону Дональда Трампа. Опрос показал, что если бы выборы президента США состоялись сейчас, то за Трампа проголосовали бы 44% американцев. В то время как действующему президенту Джо Байден досталось бы всего 42% голосов.