Что произошло в ночь на 20 июня

Российский флот ударами "Калибров" уничтожил более 50 генералов и офицеров ВСУ Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Министерство обороны РФ сообщило, что российские силы ракетами «Калибр» уничтожили более 50 генералов и офицеров ВСУ в Днепропетровской области.

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