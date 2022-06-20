Метеоролог пообещала москвичам дождливую неделю Фото: Михаил ФРОЛОВ

Метеоролог Марина Макарова пообещала москвичам дождливую неделю. До следующих выходных не стоит прятать зонтики далеко, так как будут идти дожди с грозами. Сопровождать непогоду станет сильный ветер, это тоже не самое благоприятное условие.

Специалист советует не только не расставаться с зонтиками, но и следить за местами для парковок машин, ведь из-за непогоды возрастает риск, что шаткие конструкции могут упасть.

- Самые интенсивные осадки ожидаются во вторник, 21 июня, и среду, 22 июня. Так что готовьтесь к непогоде, рекомендую носить с собой зонтики и не парковать машины близ деревьев, — рассказала Макарова NEWS.ru.

В течении недели среднесуточная температура воздуха будет на отметке +20 градусов, так что показатели вполне комфортные и соответствуют климатической норме.

Виновником перемены погоды станут атлантические циклоны со своей прохладой и кратковременными дождями. 21 июня ожидается +18-23 градуса, 22 июня, в среду +15-21 градус.