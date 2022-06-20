Вице-премьер Белоусов сообщил, что власти работают над возвращением рубля к оптимальному курсу

Андрей Белоусов Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Вице-премьер России Андрей Белоусов сообщил, что власти страны работают над возвращением рубля к оптимальному курсу.

- Что касается оптимального курса, то более или менее консенсусное мнение, что это курс в диапазоне 70—80 рублей за доллар, — пояснил политик в интервью «Интерфаксу».

Он добавил, что данный вопрос находится в поле ответственности Центробанка. Белоусов выразил надежду, что курс российской валюты вернется к оптимальным значениям.

Ранее экономист, политолог, руководитель направления финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников спрогнозировал, как будет колебаться курс доллара и евро летом 2022 года. Экономист отмечает, что снижение курса нельзя называть положительной динамикой, но пока ситуация будет такова. Переломный момент наступит только когда восстановится импорт, тогда рубль начнет терять свои позиции. В настоящий момент курс доллара упал до 56 рублей, а евро — до 58 рублей. Такие цифры мы видим впервые с 25 мая. Летом 2022 года курс доллара будет колебаться в пределах 57-60 рублей, а затем возможно повышение до 65 рублей.