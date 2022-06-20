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Политика20 июня 2022 8:02

The National Interest: западные политики согласились с заявлением Путина на ПМЭФ-2022

Речь шла о том, что санкции не причинили вреда России, но обернулись потерями для Европы и США
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Заявление президента России Владимира Путина по поводу санкций в ходе Петербургского международного экономического форума нашло поддержку на Западе, написал обозреватель Марк Эпископос для издания The National Interest.

"Ряд западных политиков, похоже, молчаливо согласны с оценкой Путина", - отмечается в статье.

В ходе выступления Путин назвал антироссийские санкции безумными и бездумными и заявил, что так называемый экономический блицкриг Запада не только не причинил урон России, но и обернулся существенными потерями для Европы и США.

Ранее Пушков заявил, что санкции США навредили американской экономике и не повлияли на политику России. По словам Пушкова, это означает, что санкции были плохо просчитаны, а их негативный эффект для США не предусмотрели. США не нашли нужного баланса между нанесением ущерба России и нанесением вреда самим себе и своим союзникам, подчеркнул сенатор.