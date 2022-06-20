Жозеп Боррель заявил, что все страны могут свободно покупать продовольствие и удобрения из России Фото: REUTERS

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что все страны мира могут свободно покупать продовольствие и удобрения из России.

- Наши санкции не касаются удобрений и продовольствия. Все, кто хотят их покупать, могут это делать совершенно свободно, — сказал он встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

Ранее президент Американского института экономических исследований Уильям Ругер в эфире телеканала Fox News назвал антироссийские санкции США «выстрелом себе в ногу». По его словам, после ограничительных мер государства редко меняют свое поведение. А неверные решения Вашингтона привели к тому, что даже после санкций Россия увеличила доходы от поставок энергоресурсов, отметил Ругер. Экономист рассказал, что специалисты давно считают санкционное давление малоэффективными. Ругер назвал ситуацию с санкциями США крайне предсказуемой.