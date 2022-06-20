МИД Эстонии сообщил, что Евросоюз должен обсудить седьмой пакет санкций против России 20 июня 2022 года Фото: REUTERS

Главы МИД Евросоюза на заседании, которое состоится сегодня, 20 июня, должны обсудить седьмой пакет санкций против России, включающий дальнейшие энергетические меры, заявил перед началом встречи исполняющий обязанности главы МИД Эстонии Андрес Сутть.

"Нам следует продолжать наращивать последствия для России и поддержку Украины через гуманитарную и военную помощь. Чтобы это делать, нам нужно работать над седьмым пакетом санкций, который также должен включать энергетику, что благоприятно отразится на диверсификации источников ископаемого топлива (в ЕС - прим. ред.)", - отметил он.

Ранее обозреватель The National Interest отметил, что западные политики согласились с заявлением президента России Путина на ПМЭФ-2022 о том, что санкции не причинили урона РФ, но обернулись значительными потерями для Запада и США.