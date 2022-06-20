Франция, Германия и Нидерланды поддержали предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

Франция, ФРГ и Нидерланды поддержали предоставление Украине статуса кандидата в Евросоюз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Украине и Молдавии необходимо немедленно предоставить статус кандидатов на вступление в Евросоюз. Идею поддержали руководители внешнеполитических ведомства Нидерландов и Германии Вопке Хукстра и Анналена Бербок.

Колонна отметила, что Украине нужно представить «дорожную карту». Она призвала помочь стране в экономической, политической, гуманитарной и военной областях. Также глава МИД Франции сообщила, что Париж продолжит поставки вооружения Киеву.

Ранее адвокат Ассоциации сыновей и дочерей депортированных из Франции евреев Арно Кларсфельд выразил мнение, что Украина должна отказаться от прославления Бандеры ради вступления в ЕС. Он отметил, что поддерживает членство Украины в ЕС. При этом он указал на то, что улица, ведущая к Бабьему Яру в Киеве, названа в честь Степана Бандеры.

До этого обозреватель американского агентства Bloomberg Андреас Клут выразил мнение, что Украина не готова вступить в ЕС. Он добавил, это относится и к вопросу членства Молдовы, Грузии, Албании, Северной Македонии. Клут объяснил, что экономика, судебная система и другие институты не готовы к членству в ЕС. Также обозреватель указал на то, что у союза