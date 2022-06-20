Показатель заболеваемости коронавирусом в России за неделю сократился на 12,5%

Показатель заболеваемости COVID-19 в России за неделю сократился на 12,5%, рассказали журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Показатель заболеваемости коронавирусом за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 14,5 и сократился в сравнении с прошлой неделей на 12,5%", - уточняется в сообщении.

Рост заболеваемости зафиксирован в 13 субъектах России, в том числе, в восьми регионах увеличение более чем в среднем по стране.

Ранее инфекционист допустил рост заболеваемости коронавирусом в России в январе 2022 года. Высока вероятность, что при скачке заболеваемости будет меньше госпитализаций, считает Сергей Вознесенский.

Также ранее известно, когда заболеваемость коронавирусом пойдет на спад. Эта волна коронавируса более острая, то есть быстро поднимается и так же быстро опустится. Это заключение можно сделать, исходя из того, какая кривая заболеваемости была в США, в Великобритании, в Европе, отмечал эксперт.