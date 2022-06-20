ВСУ обстреляли буровые установки "Черноморнефтегаза" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Утром 20 июня украинские войска нанесли удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза". Об этом в своем телеграм-канале на видео сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Сегодня утром был нанесен удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза". Нахожусь на связи с коллегами из Минобороны РФ и ФСБ, работаем над спасением людей, - заявил губернатор.

Также он сообщил, что уже удалось спасти пять человек, трое из них пострадали. Сейчас, по словам Аксенова, на месте случившегося ведутся поиски остальных людей. Глава региона добавил, что Минобороны РФ проводит спасательную операции с участием патрульных судов и авиации.

Ранее сайт kp.ru писал, что украинские военные обстреляли Белгородскую область. По словам губернатора Вячеслав Гладков, обстрелу подвергся поселок Хотмыжск, расположенный в Грайворонском городском округе. К счастью, обошлось без жертв среди мирных жителей.