Путин поздравил ведущего программы "В мире животных" Николая Дроздова с 85-летием

Николай Дроздов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летним юбилеем известного зоолога, исследователя и ведущего телепрограммы "В мире животных" Николая Дроздова, телеграмма опубликована на официальном интернет-портале Кремля.

"Уважаемый Николай Николаевич! Примите поздравления с 85-летним юбилеем. Вас по праву считают творческим, разносторонне одаренным человеком – видным ученым и журналистом, популяризатором науки и экологическим активистом", - отмечается в сообщении главы государства.

Напомним, Дроздов является членом многих академий наук и научных сообществ в РФ и за рубежом. Заслуженный журналист России (2018). Награжден орденами Почета (2006), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2011).

Ранее kp.ru писал, почему Николай Дроздов не хочет быть похожим на гепарда и что у него общего с Лениным.