Суд Украины запретил деятельность партии «Оппозиционная платформа – За жизнь»

На Украине запретили деятельность партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский суд запретил деятельность партии «Оппозиционная платформа — за жизнь».

- Суд запретил деятельность политической партии «Оппозиционная платформа - за жизнь». Соответствующий иск минюста был удовлетворен восьмым апелляционным административным судом, — говорится в сообщении ведомства в социальных сетях.

Также отмечается, что средства партии и ее имущество будет переданы государству.

В середине мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий «пророссийские партии» на Украине. Закон расширяет перечень основания для запрета на Украине политических партий. Так, под запрет могут попасть партии, деятельность которых якобы «имеет характер коллаборационизма» или направлена «на подмену национальной идентичности». Запрет деятельности партии происходит по решению суда, в таком случае ее имущество может быть изъято в пользу государства. Депутаты, ранее представлявшие запрещенную партию, сохраняют свои полномочия, но становятся внефрационными, а фракция запрещенной партии в парламенте распускается.