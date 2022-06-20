Власти Венгрии назвали эмбарго на российский газ “выстрелом в легкие” Фото: REUTERS

Эмбарго на российский газ означал бы для Европы "выстрел в легкие", так как компенсировать российские поставки невозможно, Венгрия резко заявит о своей позиции, если санкции будут противоречить интересам венгров, заявила представитель правительства страны Александра Сенткирайи.

"Мы (на саммите глав стран ЕС в Брюсселе - прим. ред.) хотели бы представлять венгерский народ, если венграм не подойдут инициативы о введении санкций..., то мы об этом резко заявим... Могу сказать, что если изначальное введение эмбарго на нефть значило для Европы выстрел в ногу, то эмбарго на газ практически будет выстрелом в легкие. Не только Венгрия, но и вообще все европейские государства не смогут компенсировать огромное количество газа, которое поступает из России", - отметила Сенткирайи в эфире телеканала М1.

Ранее японский банкир предрек конец света в случае введения эмбарго на российский газ. По словам экономиста, подорожание энергоносителей станет для людей вопросом “жизни и смерти”.