В Германии у россиян впервые конфисковали недвижимость из-за санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ФРГ впервые конфисковали недвижимость граждан России в связи с введенными санкциями, речь идет о нескольких квартирах в столице Баварии, а также банковском счете, сообщил сегодня, 20 июня, телеканал n-tv со ссылкой на федеральную прокуратуру Мюнхена.

Как уточняется, речь идет о трех квартирах и счете "для перевода арендной платы". Имена собственников недвижимости не сообщаются, но отмечается, что это якобы супружеская пара, муж - "член российской Госдумы", его супруга живет в Мюнхене.

Ранее сообщалось, что Запад отбирает у российских миллиардеров яхты и виллы. Уже конфисковано имущество на сотни миллионов евро. Также ранее стало известно, что в Италии конфисковали виллу депутата Госдумы от Волгоградской области Олега Савченко.Кроме всего, финские власти конфисковали российские музейные ценности.