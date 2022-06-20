Экс-подполковник СБУ раскрыл секреты тайной тюрьмы-"библиотеки" в аэропорту Мариуполя

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Бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров рассказал, что в аэропорту Мариуполя располагалась тайная тюрьма-"библиотека", в которой в 2014-2015 годах содержались сторонники Донецкой Народной республики (ДНР) и ополченцы.

Весной этого года силы ДНР взяли контроль над аэропортом. Ране в зале вылета базировался личный состав батальона "Днепр" из Днепропетровска.

- Весь этот зал, вестибюль терминала, был расположением добровольческого батальона МВД Украины "Днепр" из Днепропетровска. там были походные кровати, шкафы, ширмы. ... На втором этаже - руководство батальона, - рассказал Прозоров РИА Новости.

Экс-подполковник СБУ также раскрыл, что тайная тюрьма для "сепаратистов" располагалась с правого бока терминала, неподалеку от входа в помещения ресторана. Сам ресторан находился на втором этаже терминала, а на первом этаже располагались холодильники, которые использовались как камеры.

По его словам, сюда приезжали машины с задержанными, после чего их уводили в помещения ресторана. Кроме того, он добавил, что в здании было две камеры и помещения, где с пристрастием велись допросы задержанных.

- Вся внутренняя обивка этих холодильных камер снята ... Здесь только утеплитель. Сверху они были обиты металлическим покрытием, как внутри холодильников, - сообщил бывший представитель СБУ.

Прозоров предполагает, что покрытие специально были сняты, чтобы "задержанные могли там оставить какие-то следы".

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