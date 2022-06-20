Росгвардия задержала в Харьковской области четырех пособников Вооруженных сил Украины Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спецназ Росгвардии задержал четырех подозреваемых в пособничестве Вооруженным силам Украины, об этом сегодня, 20 июня, журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

"В Изюмском районе Харьковской области спецназовцы Росгвардии задержали четырех подозреваемых в пособничестве ВСУ", - говорится в сообщении.

Как уточняется, в ходе досмотра у них были обнаружены и изъяты автомат Калашникова, четыре пистолета Макарова, свыше 500 патронов.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 июня 2022 года можно прочитать здесь.