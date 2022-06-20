В ЛНР сообщили о плачевном положении боевиков с “Азота” Фото: REUTERS

Боевики ВСУ, укрывшиеся на заводе "Азот" в Северодонецке в ЛНР, на ряде участков начинают вести переговоры и выкидывать белые флаги, положение у них плачевное, сообщил подполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"У боевиков буквально земля горит под ногами, разумеется, это вынуждает их выкидывать белые флаги наряде участков, вести какие-то переговоры", - рассказал Марочко в эфире "Первого канала".

Он также добавил, что войска ЛНР общаются с некоторыми командирами украинской армии на открытых частотах, и в настоящее время положение у них "плачевное", поскольку их командование бросило свои войска.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 июня 2022 года можно прочитать здесь.