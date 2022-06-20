Финляндия откроет границу для российских туристов с 30 июня 2022 года

Финляндия отменяет ковидные ограничения для российских туристов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Финляндия открывает закрытую ранее из-за коронавирусных ограничений границу для российских туристов с 30 июня 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Финляндии.

Сообщается, что пограничный контроль возвращается к допандемическому варианту. Сертификаты о прививках и тестах на коронавирус в пунктах пересечения границы предъявлять больше не нужно, сообщает ведомство.

«Органы здравоохранения пришли к выводу, что больше нет никаких медицинских оснований для ограничений на внешних границах», - сказано в сообщении.

Пассажиры, которые прибывают в Финляндию из-за пределов ЕС и Шенгенской зоны, должны будут предъявить паспорт и визу, если в таковой существует необходимость.

МВД Финляндии ожидает, что снятие ограничений увеличит трафик, в частности, на границе с Россией.

Напомним, ковидные ограничения на границе Финляндия ввела в 2020 году. Позже ограничения ужесточили, Финляндия требовала обязательный ПЦР-тест на коронавирус при заезде в страну даже у привитых.