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Политика20 июня 2022 13:49

Американский генерал рассказал, что Запад задерживает поставки оружия на Украину

Американский генерал Кин сообщил, что Запад задерживает поставки вооружения на Украину
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Американский генерал рассказал, что Запад задерживает поставки оружия на Украину

Американский генерал рассказал, что Запад задерживает поставки оружия на Украину

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Задержки поставок вооружения странами Запада на Украину дают России превосходство, заявил экс-заместитель начальника штаба армии США генерал Джек Кин в эфире телеканала Fox News.

"Есть подозрения, что необходимое Украине вооружение просто не поступает вовремя", - отметил он.

В материале Fox News говорится, что путь американского вооружения в руки к украинским боевикам может занимать несколько месяцев. Но и при успешном прибытии груза на Украину нужны недели "на передачу и обучение”.

Ранее подполковник ЛНР Марочко сообщил, что боевики с "Азота" начинают вести переговоры и вывешивают белые флаги.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 июня 2022 года можно прочитать здесь.