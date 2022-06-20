Американский генерал рассказал, что Запад задерживает поставки оружия на Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Задержки поставок вооружения странами Запада на Украину дают России превосходство, заявил экс-заместитель начальника штаба армии США генерал Джек Кин в эфире телеканала Fox News.

"Есть подозрения, что необходимое Украине вооружение просто не поступает вовремя", - отметил он.

В материале Fox News говорится, что путь американского вооружения в руки к украинским боевикам может занимать несколько месяцев. Но и при успешном прибытии груза на Украину нужны недели "на передачу и обучение”.

Ранее подполковник ЛНР Марочко сообщил, что боевики с "Азота" начинают вести переговоры и вывешивают белые флаги.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 июня 2022 года можно прочитать здесь.