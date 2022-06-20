Путин и Лукашенко встретятся на Форуме регионов Союзного государства Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на форуме регионов Союзного государства в 2022 году. Их встречу анонсировал премьер РФ Михаил Мишустин.

- Убежден, что предстоящий форум регионов с участием президентов России и Белоруссии даст еще более глубокий новый импульс межрегиональному сотрудничеству, - заявил Мишустин 20 июня в Минске с белорусским коллегой Романом Головченко.

Напомним, встреча двух премьеров государств проходит в преддверии заседания Евразийского межправительственного совета, который начнется в белорусской столице в понедельник и продолжится во вторник.

Ранее сайт kp.ru писал, что 12 апреля президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко дали совместную пресс-конференцию в Благовещенске после посещения космодрома Восточный, где лидеры двух стран провели переговоры.