В ЦБ заявили, что таргетирование курса валюты несет риски для экономики Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что таргетирование курса валюты несет риски для экономики страны и суверенитета проводимой ею экономической политики. Об этом он сообщил во время выступления на заседании комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам.

- Любые идеи, которые связаны с таргетированием курса, неизбежно, в случае их реализации, приведут к снижению эффективности и потери суверенитета проводимой экономической политики, - сказал представитель Центробанка.

Заботкин также добавил, что установление фиксированного обменного курса означает отказ от проведения самостоятельной денежно-кредитной политики в пользу той страны, к валюте которой привязывается курс рубля.

Ранее сайт Kp.ru писал, что Центральный банк опускает ключевую ставку. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он также сказал, что считает возможным ещё раз снизить ставку по льготной ипотеке, теперь до 7%.

Также сообщалось, что председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что уже в 2023 году будут проведены первые реальные расчеты в рамках пилотного проекта цифрового рубля. В Банке России решили, что свой электронный кошелек сможет завести любой гражданин. И без всяких комиссий. Простыми словами, цифровой рубль — это деньги на счете, только не в банке, а в виртуальном кошельке.